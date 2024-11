Universidad de Chile hoy en día vive de un importante momento, en el que los ‘Azules’ se mantienen expectantes en lo que es la definición del Campeonato Nacional, como también de lo que será la final de la Copa Chile, en donde esperan a su rival entre Ñublense y Magallanes.

Ante la buena temporada del equipo que comanda Gustavo Álvarez, el periodista Gonzalo Fouillioux se dio el espacio dentro del programa‘No es Para Tanto’ de TNT Sports para analizar en particular lo que ha sido el rendimiento del atacante Nicolás Guerra, a quien lo aplaudió por su gran renacer en esta etapa final del 2024.

“Es un jugador muy profesional y esto es lo tanto que dicen los técnicos, que algunos jugadores lo escuchan y otros no, que parece cliché, Álvarez puso el ejemplo de Loyola, que no jugó en la primera rueda, después jugó un partido y se convirtió en seleccionado chileno, la oportunidad te tiene que pillar preparado”, comenzó señalando Fouillioux.

Siguiendo en el buen segundo semestre de Guerra, el comunicador destaca de sobremanera la perseverancia que ha tenido el delantero azul para poder salir adelante de momentos complejos y que hoy cosecha resultados al ser titular en la U.

Guerra ha tenido un gran semestre con la U | Foto: Photosport

“Muchas veces los técnicos tienen que tomar decisiones que son injustas, hay jugadores que se entrenan muy bien y no tienen minutos. En el caso de Nicolás Guerra, la clave es no bajar los brazos, seguir entrenando y entrenando, era una decisión que en el comienzo parecía injusta porque no lo hacían jugar y tampoco lo dejaban salir”, declaró.

Finalmente, Fouillioux ya avizora lo que puede ser el próximo año de la Universidad de Chile, en la que remarca que este buen cierre de año de Nicolás Guerra en los ‘Azules’, le puede significar su permanencia dentro del plantel para la cargada temporada 2025 que tendrá la U.

“El entrenador le dio minutos y el jugador estaba preparado, respondió, hizo gol en Copa Chile, hizo gol en el campeonato, cierra el año como titular, el momento de Guerra es mejor que el del ‘Chorri’ Palacios, esto le puede significar a él también seguir en la U el próximo año, que tiene que alargar el plantel, el jugador cierra el año con un status muy diferente”, concluyó.