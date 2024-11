Nicolás Guerra y su tarde goleadora con la Universidad de Chile: "Siempre me he considerado un..."

Universidad de Chile sigue soñando con el Campeonato Nacional y todo esto tras lo que fue la sólida victoria del equipo que comanda Gustavo Álvarez, quien se impuso por 4-1 ante Ñublense de Chillán y estiró la definición del torneo hasta la última fecha.

Analizando lo que fue este duelo, el delantero Nicolás Guerra conversó con TNT Sports y valoró esta importante victoria de los ‘Azules’ ante un complejo rival como lo era Ñublense como visitante.

“Fue una victoria muy importante, sabemos que es un rival muy difícil, en su cancha, vinimos y nos pudimos llevar los tres puntos, así que muy contento con eso”, comenzó señalando Guerra.

Un duelo especial era para el ‘Nico’ el duelo ante Ñublense, tras su paso por el club “jugué acá dos años, la verdad que fueron dos años de mi vida muy lindos, fue una ciudad que le tengo mucho precio, un club que quiero bastante, siempre los llevaré en mi corazón”.

Sobre su presente, el goleador de la U remarca que siempre luchó desde el primer momento para tener su oportunidad dentro del equipo y hoy intenta de hacer lo mejor para aportar al club.

Guerra fue la figura azul | Foto: Photosport

“Siempre me he considerado una persona trabajadora, perseverante, resiliente, así que mientras tenga posibilidades, yo me voy a entrenar a full del primer al último día, eso es lo que me caracteriza”, remarcó.

Finalmente, Guerra tiene más que claro de que hoy en día no dependen de si mismo para ser campeones y que solo les resta hacer su trabajo en el último duelo ante Everton y esperar una mano de Deportes Copiapó, para que pueda bajar a Colo Colo.

“Nosotros lo que nos corresponde es salir a ganar el otro fin de semana, así que nos vamos a focalizar solo en esto”, concluyó.