Universidad de Chile ya cerró su plantel de cara a la presente temporada 2026, donde los azules disputarán la Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y Copa CONMEBOL Sudamericana donde enfrentarán a Palestino en dos semanas más.
El cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini se reforzó de gran manera en ofensiva, donde destacan los nombres de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero que buscarán darle un salto de calidad al cuadro azul.
Uno que pudo haber llegado a la U este año, pero no prosperó, fue Felipe Mora: “Sí, estuvimos en conversaciones, pero yo tenía una renovación acá en el club por si querían contar conmigo para este 2026 y ejercieron esa opción”, reconoció en diálogo con TNT Sports.
En esa línea, el artillero del Portland Timbers cuenta cuál es su situación contractual en Estados Unidos: “Me queda este 2026 en el club. Yo siempre lo he dicho que me gustaría volver, pero se tienen que dar muchas circunstancias”.
¿Qué pasará en el futuro? Felipe Mora se ciñe al presente y no descarta volver a vestir la camiseta del romántico viajero: “Vivo el día a día, pero siempre está esa posibilidad (de volver a la U). Al final no se pudo dar y hoy me toca estar acá en el club”, remató.
