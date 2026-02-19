Gran sorpresa causó a principio de temporada cuando Francisco ‘Paqui’ Meneghini decidió no contar con Leandro Fernández, delantero que llevaba un buen tiempo en los azules y tuvo que buscar club.

El ahora ex Universidad de Chile no se demoró prácticamente nada en arribar a Argentinos Juniors, equipo que hoy por hoy se encuentra disputando la Fase 2 de la Copa Libertadores de América ante Barcelona de Guayaquil.

En el partido de ida disputado el día de ayer, todo indicaba que el compromiso se cerraba con un aburrido 0-0, pero llegó la magia de Leandro Fernández al minuto 90 para aportar en el épico triunfo del equipo argentino.

Con un control de balón soberbio y una habilitación clave, Leandro Fernández asistió de manera excepcional para acercar a Argentinos Juniors a la tan anhelada fase de grupos del máximo torneo continental.

¿Lo extrañan en Universidad de Chile? Lo cierto es que la U no ha andado bien en el arranque de temporada y sin duda que más de un hincha extraña los regates del trasandino que, si bien muchas veces hacía una de más, siempre terminaba siendo un aporte para el cuadro azul.

