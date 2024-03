Muchos quedaron sorprendidos que Lucas Assadi haya sido convocado por Ricardo Gareca a la selección chilena para los duelos amistosos ante Albania y Francia.

Ante la ausencia de algunos futbolistas, el estratega argentino de La Roja se vio en la obligación de buscar a sus reemplazantes generando discordia el nombre del jugador de Universidad de Chile, quien no pasa por su mejor momento.

BOLAVIP CHILE conversó con un ex “10” azul, Martín Gálvez, quien no dudó en manifestar que para él, no le sorprende en lo más mínimo la convocatoria del oriundo de Puente Alto.

“No me sorprendió. Gareca está viendo opciones y los amistosos son para eso, verlos en entrenamiento y qué tal anda, verlo más en vivo que en el estadio jugando por la U, donde no está jugando”, afirmó el Tincho.

De todos modos, aseveró que “es más sorpresivo para otros, pero los técnicos tienen de eso, de sus propios gustos“, sentenció el otrora futbolista.

Tincho Gálvez y el tirón de orejas a Lucas Assadi

Sobre si este convocatoria puede marcar un antes y un después en el formado en la U, el ex jugador estudiantil espera que sí, ya que si no repunta, puede ir quedando relegado y espera que ratifique la condición de gran proyecto del club.

“A Assadi se le va a pasar el tren si no despierta, esto es hoy y no ayer lo que pudo haber mostrado como figura joven, debe ratificarlo. Aunque esto le pasó a todos, si no anda es muy difícil que se le den más oportunidades”, manifestó.

Finalmente y ahondando en eso, el ex crack cree que si no recupera su nivel, el club podría aburrirse de él y así tener que buscar otros horizontes. “Hemos visto chispazos de su talento, pero llegará un día en que la dirigencia de la U diga ‘necesito otro jugador’ y chao, tendrá que buscar un préstamo. Él tiene la pelota, las oportunidades se le han dado y no depende del entrenador. El fútbol tiene eso de cruel, pero si no rinde a la altura de la exigencia va a llegar otro”, cerró Martín Gálvez.

Assadi jugando por la sub 23 (Photosport)

¿Cuánto ha jugado Lucas Assadi por La Roja?

El formado en la U ha jugado dos partidos por la selección chilena, sumando 25 minutos en total, ninguna como titular. El 2022 debutó ante Eslovaquia y el 2023 se enfrentó con Cuba.