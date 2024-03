Ex delantero de Universidad de Chile revela el nombre del mejor jugador de la U en el inicio del Campeonato Nacional: "Tiene muchas condiciones"

Con cuatro triunfos en igual cantidad de partidos, Universidad de Chile está teniendo un inicio de Campeonato de ensueño y que entusiasma hasta al más escéptico de los hinchas.

Y es que los dirigidos de Gustavo Álvarez siguen en pie y con las ganas de seguir ganando partidos para así continuar en la parte alta de la tabla de posiciones en el certamen.

Cristián Olguín, ex atacante de la U dialogó con BOLAVIP CHILE y lo primero que manifestó es ir con calma, ya que en el 2023 también hubo buenos momentos y que después terminaron muy abajo en la tabla de posiciones.

“Hay que ir piano a piano. El año pasado también comenzamos como avión y en la segunda rueda nos caímos“, enfatizó el ex atacante de los universitarios.

Sin embargo, no dudó en decir que “pero, viendo al equipo cómo juega y cómo están de motivados, ojalá vayamos por el título“, sentenció el recordado Cepillín.

Olguín revela el nombre del mejor jugador de la U

En materia individual, el ex jugador laico no tuvo reparos en indicar que Maximiliano Guerrero es el mejor jugador azul en lo que va de temporada. “Siempre lo he dicho. Un muchacho rápido, encarador, de muchas condiciones, da pases gol, los hace. Muy bien el chico Guerrero, el mejor, ojalá vaya en alza”, afirmó.

En el cierre, no tuvo dudas en señalar que lo mostrado hasta el momento, ilusiona mucho a los hinchas de corazón azul. “Muy ilusionado con el cuerpo técnico, con los jugadores, todos. Mi familia y yo estamos ilusionados”, concluyó Olguín.

Guerrero, el alabado por Cristián “Cepillín” Olguín (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El día lunes 25 de marzo a las 19 horas, Universidad de Chile vuelve a la actividad con su partido pendiente de la fecha 1 ante Cobresal. Desde luego, que aquel compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nacional.