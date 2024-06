Ex Ballet Azul filtra conversación con Michael Clark: "Me dijo que sí van a llegar refuerzos a la U"

Se vive el mercado de pases en el fútbol chileno y los clubes buscan sus diversas fórmulas para sumar refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada 2024.

Y los hinchas de Universidad de Chile esperan sumar incorporaciones para la segunda rueda y que le permita así al equipo de Gustavo Álvarez, sumar refuerzos e ir por el Campeonato Nacional.

Sin embargo, siempre hay una interrogante entre los aficionados azules y es saber si llegarán esos refuerzos. Pero, calma bullangueros, que hay una buena y esa la reveló el ex jugador, Francisco Las Heras, quien dio cuenta de una información que se la dio el propio presidente de Azul Azul.

“Tuve la fortuna de hablar el martes con Michael Clark y le pregunté si iban a llegar refuerzos. No me quiso decir específicamente quién, pero me dijo que sí”, afirmó Las Heras.

Ahondando en aquello, sostuvo que “le hice hincapié que en la U hace falto un creador, un hombre que ponga el fútbol, la pelota contra el piso. Alguien que se eche el equipo al hombro. Clark se rio, pero no me contestó nada más”, aseveró.

Las Heras dio cuenta de una conversación que mantuvo con el presidente de Azul Azul (Archivo)

Las Heras aprueba a Montes

Uno de los nombres que suena en la U es el del uruguayo Gonzalo Montes. Para el ex Ballet Azul es un buen elemento, pese a que lo ha visto poco en acción.

“A Montes lo he visto poco, pero me parece un buen jugador y el técnico lo conoce”, concluyó Las Heras.