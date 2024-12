En Universidad de Chile siguen buscando los refuerzos de cara a la temporada 2025, donde los azules, entre otros desafíos, volverán a competir en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Es por eso, que Gustavo Álvarez junto a la gerencia deportiva trabajan en poder dar con los jugadores necesarios que vengan a reforzar el plantel y así, volver a tener un año aún más maravilloso como el que finaliza.

Sin embargo, el gran dolor de cabeza es encontrar al centrodelantero goleador. Para Francisco Las Heras, dar con el nueve a nivel local, no es algo sencillo, pero sí hay un jugador con el que le gustaría poder contar.

“La verdad es que mirar en el concierto nacional, yo diría que son pocos, pero uno de los que he visto varias veces jugar y creo que no sería una mala elección porque tiene buen fútbol, tiene cabezazo y habilita a muchos como un pivot…”, comenzó señalando Las Heras para BOLAVIP CHILE.

¿Quién es ese jugador? El histórico dio su nombre. “Así como le dan oportunidades a jugadores desconocidos, ¿Por qué no dar la opción a Steffan Pino de Iquique? Lo he visto y me parece un jugador interesante y con el juego de la U, podría ser un aporte”, manifestó el otrora futbolista.

Las Heras: “No soy de traer a jugadores de mucha edad”

Sobre la posibilidad del retorno de Eduardo Vargas más allá de lo imposible que se está convirtiendo. De todas maneras, él no se mostró tan a favor de su vuelta, específicamente por un tema en especial.

“Lo otro es buscar afuera, puede ser Vargas, pero siempre he sido distante a traer jugadores de mucha edad. No son lo que uno espera, muchas veces”, concluyó Pancho Las Heras.