Con las inminentes salidas de los centrodelanteros Luciano Pons y Cristián Palacios, en Universidad de Chile se pusieron como tarea prioritaria ir por un referente de área que pueda resolver el problema que tuvieron los azules en varios partidos.

En el segundo piso del Centro Deportivo Azul trabajan en dos nombres: en el uruguayo Octavio Rivero, que milita actualmente en el Barcelona de Guayaquil, y en el delantero argentino Rodrigo Contreras, perteneciente a los registros de Deportes Antofagasta.

BOLAVIP conversa con el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras, el que se inclina por uno de los dos, más que nada, porque lo ve todos los fines de semana en las canchas chilenas.

“Si quieren traer un jugador que no sea excesivamente caro, para mi gusto Rodrigo Contreras está por sobre Octavio Rivero, no he visto jugar al uruguayo, no sabemos cómo está jugando, podemos tener información que ha hecho goles”, asegura don Pancho.

Y en esa línea Las Heras confiesa que “al de Everton sí lo he visto jugar, interesante, es fuerte, protege bien el balón, va para adelante, es un problema para cualquier defensa, a mi me gustaría Contreras”.

Pancho Las Heras prefiere al Tucu Contreras.

Las Heras no cree en una fuerte inversión en la U

El ex Ballet Azul mira de reojo el mercado afirmando que “ahora bien, si tienen un jugador de mayor nivel, que venga, pero el costo es mucho mayor y no sé si Azul Azul quiera desembolsar tanta plata por un goleador”.

Agregando que “además hay campeonatos que no han terminado y por eso no se puede hablar con todos y por eso es lento el mercado, hace que todo tarde mucho, hay jugadores que aún siguen en otros clubes y supongo que le darán la primera preferencia a esos”.