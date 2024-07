Ex Ballet Azul le baja el perfil al retorno de Charles Aránguiz: "Es importante para la hinchada, para mí no"

Charles Aránguiz está cada vez más cerca de Universidad de Chile. El volante está destrabando su partida de Inter de Porto Alegre para retornar a los azules, aunque un histórico del club le bajó el perfil al movimiento.

Para Francisco Las Heras, el cuadro universitario no necesita un volante de las características del Príncipe Aránguiz. El referente del Ballet Azul conversó con BOLAVIP CHILE y manifestó su opinión sobre la inminente incorporación.

“No es el jugador más importante que pueda llegar. Es importante para la hinchada, pero para mí no. Siempre te he dicho que es lo que yo creo que debería contratar la U… y no es Charles Aránguiz. No sé por qué están dilatando tanto esta situación”, aseguró.

A pesar de no ser su carta principal, también se sumó a las críticas por la incertidumbre sobre su vuelta. “Sin duda que es, hasta cierto punto, una falta de respeto, por no cortar rápidamente por lo más sano. No sé cuál serán las razones por las que no se llega a acuerdo”, agregó.

“No sé si al equipo (Inter) le conviene darle la salida, cuando el jugador a final de año puede negociar libre. Si es problema entre jugador y Universidad de Chile, es algo mayor. Al final, creo que es muy lenta la negociación que está haciendo Azul Azul”, cerró.

Pancho Las Heras le restó importancia al retorno de Charles Aránguiz a Universidad de Chile.

El príncipe azul

A pesar de que el retorno de Charles Aránguiz parecía complejo, todo indica que se volverá a vestir de azul. Desde Brasil ya reportaron que pidió salir de Inter de Porto Alegre y su partida es inminente.

¿Qué resta? Precisamente, que el volante acuerde su salida del conjunto gaúcho y firme contrato con Universidad de Chile. Días decisivos en el Centro Deportivo Azul, que espera con bombos y platillos por su referente.