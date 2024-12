En medio del lío dirigencial y de propiedad en Universidad de Chile, aún siguen en curso las negociaciones azules para conseguir un centrodelantero considerando la partida de Cristián Palacios y la posible salida a préstamo de Luciano Pons.

Todo indica que el elegido por la gerencia deportiva de Azul Azul es Octavio Rivero, quién ha tenido un gran año, primero en Defensor Sporting y actualmente en el Barcelona de Guayaquil.

BOLAVIP conversa con Francisco Las Heras, el que no esconde sus deseos de que no llegue el ex O’Higgins y que los universitarios pongan sus fichas en un delantero que le dio dolores de cabeza a la U.

“Para mí, por lo que he visto y porque está jugando en nuestro campeonato, yo voy derechamente por Rodrigo Contreras”, indicó el ex defensor.

La Heras indica que “nada en contra de Octavio Rivero, pero él ha jugado en varios clubes chilenos, no le he visto mayor performance y la verdad es que está jugando afuera, no se ha visto donde está, no sé si estoy equivocado, pero juega quizás en un fútbol menor al nuestro”.

Pancho Las Heras prefiere al Tucu Contreras.

Agregando que el uruguayo “puede hacer goles hoy, pero acá jugando en la U ante equipos cerrados, se le va a complicar, es difícil, en cambio el Tucu es un hombre fuerte con buen físico, va siempre para adelante”.

Francisco Las Heras no deja dudas y elige a su favorito. “Para mi paladar futbolístico, Universidad de Chile tiene que ir por Rodrigo Contreras”, cerró.