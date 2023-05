A falta del último compromiso de la primera rueda ante Ñublense en Chillán, el cuerpo técnico y dirigencia de Universidad de Chile comienzan a hacer los balances y próximos a tomar decisiones de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Y una de las grandes interrogantes es determinar con qué plantel contarán los azules de cara a los desafíos de la próxima mitad de la temporada. Aquellos elementos que puedan partir, como también quienes podrían ser los nuevos refuerzos.

Para conocer la opinión del mundo azul, Bolavip Chile dialogó con el ex futbolista estudiantil, Francisco Las Heras y su primera intervención va relacionada a que él considera que es complejo reconocer si los laicos requieren o no, de una nueva adquisición.

“Difícil determinarlo en este minuto, no se si la U está en condiciones de traer jugadores que pudieran reemplazar realmente, a los que están en el equipo en este momento”, afirmó el ex jugador del Ballet Azul.

No obstante, uno de los grandes problemas de los universitarios no solo ahora, si no desde hace un par de temporadas, han sido los laterales. Las Heras hizo una tajante evaluación de Yonathan Andía y Marcelo Morales. “Yo creo que a Andía se le han dado hartas oportunidades y no ha respondido como se le esperaba o como rindió en Unión La Calera. Los laterales, también en general, por el lazo izquierdo. El chico Morales es empeñoso, tiene ganas, pero no tiene las condiciones. Por ahí podría ir otra posibilidad”, argumentó el otrora jugador.

Francisco Las Heras criticó el desempeño de los laterales de la U (Twitter)

Fue el instante, en que la ex figura azul no titubeó en alabar al ex Curicó Unido, Juan Pablo Gómez, a quien destacó por sobre el cachorro, pese a no ser un jugador deslumbrante. “El titular para mi es Juan Pablo Gómez. Encara y busca paredes. Diría que sin ser espectacular, es un poco más que Andía, sin ser un crack”, enfatizó.

En relación a la zona de volantes, Las Heras manifestó que ni Federico Mateos ni Darío Osorio, han estado a la altura de las circunstancias y que el oriundo de Hijuelas está demasiado al debe. “En el mediocampo es lo que hay, nomás. Yo creo que a la U le hace falta un jugador que realmente se eche el equipo encima, al hombro y la U no lo tiene. Mateos, era la gran esperanza y no ha respondido a las expectativas. Y Osorio, que pudo tomar esa representación, se le vio muy disminuido. En la creación, no sería mala idea traer a algún jugador”, sentenció.

Finalmente, criticó con rudeza el desempeño de Nicolás Guerra en la U y que no comparte para nada los análisis que realizan tanto Mauricio Pellegrino, como su ayudante, Xavier Tamarit, en relación al Kun. “¿Qué es lo que se espera de centrodelantero? Que haga goles. El ayudante de Pellegrino dijo que Guerra era importante porque cubría bien el balón, pero lo que necesita la U es un jugador que haga goles y no estando Fernández, no se ve quién pueda hacer goles”, concluyó Las Heras.