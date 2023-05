En Universidad de Chile una constante noticia se ha tornado en los últimos meses sobre lo que es el futuro de una de sus mayores proyecciones, el talentoso Darío Osorio, quien tras su aparición desde el 2022 ha maravillado a un montón de clubes que hasta día de hoy siguen detrás de sus pasos para poder llevarlo al ‘Viejo Continente’.



Sobre esto, un ídolo del ‘Romántico Viajero’ como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de lo que ha sido el presente de Osorio, a quien destacó por sus grandes cualidades, pero que está en un proceso clave para su carrera.



“Estos jugadores que muchas veces sobresalen sobre el resto por algo que hicieron en algún momento y que son jóvenes, a muchos les toca y ahí está la diferencia de los que pueden sobrevivir a esas situaciones”, comenzó señalando Rivarola.



En esa línea, el ‘Gokú’ confesó que la ‘Joya de Hijuelas’ está a pasos de poder solidificar una gran carrera, pero a la misma distancia de poder irse a pique, en la que espera que muy pronto un equipo del extranjero pueda trabajar de buena forma al jugador nacional ya que tiene todas las condiciones para poder triunfar.

Darío Osorio puede dar el salto al extranjero | Foto: Photosport



“Yo creo que Osorio está en esa parte de a uno a dos pasos de lograr ratificar su potencial que tiene o de mermarse. Yo creo que Osorio es de esos jugadores que no puedes perder la oportunidad de llevarlo a Europa y fortalecerlo, porque tiene mucho potencial”, detalló.



Profundizando en aquello, el ex jugador es claro de que Osorio tiene muchas condiciones para poder triunfar en el extranjero, pero que todo aquello depende solamente de él, sus ganas de trabajar y seguir perfeccionando sus condiciones.



“Eso no quiere decir que pueda explotar, depende mucho de él, siempre depende de uno. Pero creo que tiene características y desde chico las tuvo, por sobre la media de cualquier jugador chileno, no me cabe la menor duda”, explicó.



Finalmente, Rivarola manifiesta de que espera que de una manera próxima desde algún equipo competitivo del extranjero se fije en Darío Osorio y lo pueda comenzar a pulir desde todos los aspectos futbolísticos.



“Eso llevado a una condición física al máximo, con un entrenador o un club que lo lleve a la máxima competencia, es un jugador por el que vale la pena jugársela”, cerró.