Universidad de Chile enfrenta al actual campeón del fútbol nacional y ex equipo de Gustavo Álvarez.

Ex Ballet Azul le saca la foto a Huachipato: "Va a venir a jugarle a la U como lo hizo Palestino"

Universidad de Chile pasa unas felices fiestas patrias luego de vencer a Palestino en el Estadio Nacional, pero, el próximo martes vuelve a meterse de lleno en el campeonato cuando reciba a Huachipato en el mismo recinto.

BOLAVIP conversa con el ex Ballet Azul Francisco Las Heras, el que afirma que el cuadro acerero será un duro escollo y está seguro de cómo le jugará el actual campeón.

“Cualquier partido de acá en adelante es peligroso, ya vimos con Palestino que costó una enormidad, y ahora vienen equipos que se la juegan toda”, afirma.

Agregando que “Huachipato tiene peligro de descender así que vendrá con una disposición parecida a la de Palestino agrupando muchos jugadores atrás”.

Las Heras está convencido de que se dará un partido de esa índole. “Pienso que puede ser así, a la U la complican cuando la presionan en la salida, pierde rápido la pelota, porque tuvo mucha posesión de balón, pero no llegó tanto, ahora marcar a presión durante 90 minutos pocos equipos lo pueden hacer en el mundo”, afirma.

Francisco Las Heras, a la derecha cree que Huachipato jugará ante Palestino.

¿Es un plus que Gustavo Álvarez conozca a Huachipato?

Francisco Las Heras no está de acuerdo con que el técnico de Universidad de Chile tiene ventajaPero conocía bien al equipo del año pasado, hay muchos que ya no están y otros nuevos, y conocer a los jugadores no significa conocer el funcionamiento