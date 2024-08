Ex Ballet Azul llama a la humildad a Javier Correa: "Le metieron en la cabeza que Colo Colo es el más grande"

Javier Correa generó el rechazo generalizado de Universidad de Chile. En huestes laicas se opusieron a lo expresado por el delantero de Colo Colo y le enviaron duros mensajes. Uno de ellos provino de un integrante del Ballet Azul.

Y es que para Francisco Las Heras, lo del argentino está fuera de cualquier contexto. En conversación con BOLAVIP CHILE, le recordó al atacante que llegó al país hace menos de dos meses.

Para él, el trasandino solo repite lo que le han dicho del cuadro de Macul. Aunque entiende que las expresiones son parte del espectáculo, lo llamó a ser más humilde. Lleva tan solo un gol en los albos.

“Los argentinos tienen mucha boca, mucha labia. La verdad es que decir algo así, me parece no falto de respeto, porque esto es un juego dentro del fútbol, pero sí me parece fuera de tiempo”, cuestionó con fiereza.

“Este tipo viene llegando a Chile, no sabe lo que es la U, no sabe qué es Colo Colo. Le han metido en la cabeza que es el más grande. A la largo, a lo único que conduce, es que mañana pueda tener problema en su vida diaria con algún hincha desubicado de la U que puede reaccionar mal”, agregó Las Heras.

Pancho Las Heras le envió un duro mensaje a Javier Correa.

Un ejemplo para Javier Correa

En dicha línea, Pancho Las Heras propuso una dinámica: comparar la situación en caso de que Javier Correa hubiese dicho lo mismo en su país. ¿Qué le hubiesen dicho del cuadro archirrival?

“Decir una estupidez de ese tipo es lo mismo que ir a Argentina y decir que River es el más grande, que Boca se quede callado porque no cuenta en este juego. También se buscaría problemas, es lo mismo. Viene recién llegado a Chile, debiera ser un poco más humilde, más modesto”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Unión Española. Se disputará el martes 27 de agosto, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.