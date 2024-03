Ex Ballet Azul revela que en Universidad de Chile siguen esperando por este jugador: "El presidente me dijo..."

Universidad de Chile tendrá una importante novedad ante O’Higgins. Después de cuatro meses, el volante argentino Federico Mateos volverá a la citación, lo que entrega cuentas alegres en huestes azules. A pesar de sus constantes lesiones, desde la directiva del club aún confían en que pueden obtener la mejor versión del mediocampista.

Así lo reveló uno de los integrantes del Ballet Azul en conversación con Bolavip Chile. El exfutbolista Francisco Las Heras relató su charla con Michael Clark, entregando sabrosos detalles. El presidente de la U le indicó que tanto en el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez como en la cúpula de la institución confían en el despegue futbolístico de Federico Mateos.

“Estuve conversando con Michael Clark, al cual le dije muchas cosas. El hecho de que la U no haya traido un mediocampista de peso en creación. Me dijo que esperaban mucho de Federico Mateos, que el día que entrara al equipo sería inamovible”, comenzó indicando Pancho Las Heras.

Cabe destacar que Federico Mateos se lesionó el pasado 11 de noviembre ante Universidad Católica y desde aquella ocasión no juega por Universidad de Chile. Completó más de cuatro meses sin disputar un compromiso, por lo que espera romper dicha espera ante O’Higgins.

Pancho Las Heras reveló que en Universidad de Chile aún confían en Federico Mateos.

Federico Mateos al debe en Universidad de Chile

¿Qué opina Pancho Las Heras sobre Federico Mateos? El dos veces campeón con la U no quedó del todo contento con la respuesta que le entregó Michael Clark. Para el retirado futbolista había que reforzar el mediocampo. Una voz autorizada para hablar de dicha línea: se desempeñó como volante durante su carrera.

“Yo tengo mis aprehensiones. No mostró mucho, no mostró nada en el torneo que estuvo en la U. Ahora se está recuperando de una lesión y quién sabe cómo está físicamente. Si está bien, hay que verlo, pero insisto, no mostró nada en el torneo 2023 de la U”, cerró.

¿Cuándo juega la U?

El partido entre la U y O’Higgins será este sábado 16 de marzo. Se disputará desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.