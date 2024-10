Ex Ballet Azul teme por el título de Universidad de Chile: "Colo Colo tiene la pelota"

Universidad de Chile tiene una amenaza en la lucha por el título: Colo Colo. El cuadro albo venció a Universidad Católica y se acerca peligrosamente al equipo de Gustavo Álvarez.

Ante ello, un referente del mítico Ballet Azul encendió la alerta: el club de sus amores puede perder el campeonato. El conjunto albo quedó a cuatro puntos con dos partidos menos.

Un peligro que fue alertado por Francisco Las Heras. El referente azul conversó con BOLAVIP CHILE y expuso sus inquietudes en la recta final del torneo. Para él, no hay un panorama alentador.

“La pelota la tiene Colo Colo. Pero a la vez, la U, para poder tener alguna opción en caso de que Colo Colo pierda algún punto en los partidos que le quedan, tiene que ganar todo lo que le queda”, señaló.

En dicha línea, recalcó: “Así de simple, pero yo veo con mucha preocupación. Hace rato, la U no ha jugado bien. Ha ganado, sí, pero no ha jugado bien. Y en algún momento yo decía, va a tener problemas”.

“Ahora los está teniendo. Insisto, parece disco rayado, pero insisto en lo que yo te he dicho siempre: la U no tiene un medio campo de creación. No tiene el hombre que haga jugar a sus delanteros”, destacó.

Pancho Las Heras teme por el título de Universidad de Chile.

El gran problema azul

Tras ello, Pancho Las Heras describió el inconveniente que está teniendo Universidad de Chile. Para él, es claro: falta un jugador diferente en la zona ofensiva. Se está notando su carencia.

“Está pasando a la cuenta porque todos los últimos partidos en la U no se han creado ocasiones de gol”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Unión La Calera. Se jugará el sábado 5 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Será válido por la fecha 27 del torneo local.