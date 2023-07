Ex campeón con Universidad de Chile en 1994 le aplica exigencia inmediata a Vicente Fernández: "No es lo mismo jugar en Palestino que en la U"

Finalmente, Universidad de Chile se reforzó de cara al segundo semestre que ya está en curso. El lateral izquierdo, Vicente Fernández se incorporó a los azules y ya trabaja con el resto del plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

Jugador que estuvo en Talleres de Córdoba en Argentina y no tuvo la continuidad esperada, producto de una lesión de meniscos, donde ya se apresta a volver en las próximas semanas.

Bolavip Chile dialogó con el ex lateral de la U, Cristián Castañeda, quien se refirió a la llegada del ex jugador de Palestino y sobre qué le parece este refuerzo de última hora para el Romántico Viajero.

“Sí, está bien, pero no es lo mismo jugar en Palestino que en la U. Ojalá que al chico le vaya bien, nomás”, sentenció el recordado Scooby.

Ahondando en aquello, de todas maneras, el ex seleccionado nacional reafirma que el nuevo jugador de la U, tendrá que mostrar lo mejor de sí, para quedarse con el puesto. “No es fácil la situación, son otras exigencias, pero ojalá que le vaya bien. Es un buen chico”, manifestó el ex futbolista.

Al cierre, el ex jugador sostuvo que será difícil para Fernández, puntualmente porque el equipo en sí, no anda bien y cuesta entrar en andamiajes así. “Va a tener que competir y luchas por el puesto, no se cómo vaya a funcionar eso. Hay incertidumbre porque el equipo no está funcionando y es más fácil entrar cuando el equipo juega bien. Decir que es el salvador, es medio complicado”, concluyó Castañeda.