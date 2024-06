El ex Universidad de Chile sigue brillando en el extranjero y ahora alzó la voz sobre un posible regreso al fútbol chileno.

Ex campeón con Universidad de Chile revela su gran sueño en el fútbol y se refiere sobre un posible regreso: "Por ahora..."

Rodrigo Ureña es genio y figura en Perú. El mediocampista de Universitario de Deportes a punta de buenas actuaciones se ha ganado el cariño y corazón de los hinchas incaicos, tanto así que algunos lo piden para que se ponga la camiseta de la Bicolor.

Recordar el tres veces campeón con la Universidad de Chile ha tenido que dar la vuelta larga para poder sobresalir y ya lleva varios años jugando en el extranjero: ha vestido las camisetas de América de Cali y Deportes Tolima de Colombia, entre otros clubes.

Ureña levantando el título de campeón con Universitario de Deportes | FOTO: Archivo

RODRIGO UREÑA Y UN POSIBLE REGRESO AL FÚTBOL CHILENO

En medio del amistoso entre la U de Perú y Colo Colo en el Estadio Monumental, encuentro que fue suspendido por lamentables incidentes, el exvolante del Romántico Viajero reveló cuál es su sueño como futbolista.

“Siempre he sido un jugador con mi propio mérito, he llegado donde he llegado. Fui campeón fuera de mi país. El sueño de niño es vestir la camiseta de la selección chilena”, declaró Ureña.

Y a la hora de ser consultado sobre un posible regreso al fútbol chileno, el jugador con pasos en el fútbol colombiano fue categórico. “Por ahora, difícil. Tengo varios años de contrato con la gente de Universitario. Tengo contratos por varios años más”, remató.

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

El volante chileno a sus 31 años aumentó su tasación tras sus grandes campañas en el extranjero y ahora estaría tazado en 850 mil euros, según Transfermarkt.