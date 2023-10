Ex capitán de Universidad de Chile aniquila a Luis Casanova: “Quizás se creyó el cuento al recibir la jineta”

Luis Casanova es el capitán de la Universidad de Chile y hace varias bajas viene a la baja. El nivel del central azul no es el mismo que al inicio de la temporada y a él, como líder del equipo, se le cargan los dardos quizás más que al resto de sus compañeros. El futbolista tiene que ver su renovación a fines de año y, claramente, partidos como el de hoy ante Cobreloa no lo ayudan en nada.

Casanova tuvo responsabilidad en los tantos de Insaurralde y Gotti en Calama. Ante ello, un ex capitán de la Universidad de Chile como Roberto Reynero está extrañado por el rendimiento del Búfalo, aunque también le lanza un dardo potente al futbolista.

“Cuando estuvo Matías Zaldivia con él jugando, era inamovible. Quizás se creyó el cuento tras recibir la jineta de capitán y por ahí va la mano, quizás ahí se relajó un poco”, dijo Reynero en diálogo con Bolavip.

Igualmente, Reynero agregó que “igual yo no lo culpo del mal momento de la U, porque yo sí coloco mis fichas por él. Quizás, hay que preguntarle si está pasando por un mal momento. Si fuese así, es lógico que a uno eso le pasa la cuenta“.

Un ex capitán de la U critica a Luis Casanova por su nivel (Photosport)

La solución es…

Reynero es de la vieja escuela de la Universidad de Chile y el ex capitán azul está dolorido con lo que ocurre con el Romántico Viajero en el fútbol chileno. El ex líder de la U, en el caso de Casanova, plantea una solución para darle un golpe y recuperar al “Búfalo” en los últimos partidos.

Reynero es claro al entregar alguna sugerencia al cuerpo técnico de Pellegrino para recuperar a uno de los bastiones del equipo.

“A lo mejor hay que remecerlo o bien sacarlo del equipo. Hay que preguntarle qué le está pasando”, planteó Reynero.

Preocupado por su nivel

A lo largo de la entrevista, Reynero siempre comenta que Casanova “no es un mal jugador”, pero sí lo tiene confundido al ex dueño de la jineta en la U el pobre nivel que está mostrando tanto él como el resto de sus compañeros.

El ex futbolista azul sabe que “Casanova no está dando el ciento por ciento y está pasando por un mal momento”, pero tampoco busca alardear con este tema y fundamenta que “eso siempre ocurre y no es mal jugador, eso es claro”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile, tras la caída ante Cobreloa en Calama, volverá a disputar la “Copa Zapping” el próximo domingo 29 de octubre, a las 18 horas, con el desafío ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker de La Araucanía.