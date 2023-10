Universidad de Chile otra vez dio un paso en falso en el fútbol chileno. El elenco estudiantil fue hasta Calama y sufrió un duro revés futbolístico tras caer por 2-1 ante Cobreloa en el Zorros del Desierto. El cuadro azul, claramente, quedó al debe y sobre todo en la parte defensiva. El equipo de Mauricio Pellegrino sigue en la caída libre y no logra levantar su nivel.

Uno de los hinchas furiosos con Pellegrino esHéctor Tito Awad. La voz de “La Magia Azul” fue directo al hueso y no le perdona nada al equipo y tampoco a su entrenador. El comunicador se mostró enfadado en el diálogo con Bolavip.

“No me gustaría, a pesar que reconozco que pasa por un pésimo momento ya hace algún rato, cargar toda la responsabilidad en él (Luis Casanova). La U sigue demostrando que es un desastre“, disparó Awad.

En la misma línea, el comentarista deportivo fue tajante. “No le quito mérito a Cobreloa que nos gane allá, pero la U sigue mostrando falencias como durante todo el año en el campeonato y sigo con mi sensación ‘Anti Pellegrino’. No tengo nada con la persona, pero él no ha hecho nada en la U“, expresó.

Tito Awad no queda contento con el juego de la U (Prensa U. de Chile)

Un desastre, todos

Universidad de Chile dejó varios flancos abiertos en el compromiso ante Cobreloa en Calama. El punto más bajo del equipo como ha sido la tónica durante lo largo del torneo.

Awad, en el desarrollo del diálogo, es contundente a la hora de analizar el juego del equipo y en esta ocasión sí aprovechó de lanzarle un dardo directo al capitán de la U, Luis Casanova.

“La U se salva del descenso por cosas fortuitas, no porque esté jugando bien. Casanova un desastre, Tapia se hace expulsar, la defensa es un flan y a mí no me extraña lo que pasó ahora“, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile, tras la caída ante Cobreloa en Calama, volverá a disputar la “Copa Zapping” el próximo domingo 29 de octubre, a las 18 horas, con el desafío ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker de La Araucanía.