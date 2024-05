Ex defensa de Universidad de Chile escoge al reemplazante ideal para Marcelo Morales y José Castro: "Me da la impresión de que..."

Universidad de Chile debe solucionar un complejo problema. En la antesala de duelo ante Unión La Calera, el cuadro azul mantiene en duda quién será el lateral izquierdo. No contarán con Marcelo Morales por suspensión y José Castro aún no se recupera de su lesión. ¿Quién jugará? Un referente del club lo tiene claro.

Para Roberto Reynero, el candidato ideal para reemplazar a dichos nombres es Ignacio Tapia. En conversación con Bolavip Chile, el exfutbolista aseguró que Gustavo Álvarez debe utilizar un jugador que maneje la banda zurda. Ante ello, expresó recelo en la posibilidad de que un diestro utilice tal puesto.

“Capaz que juegue con tres en línea de fondo. Me gustaría ver a (José) Castro, pero está complicado. Tendría que cargarse un zurdo por ese costado, que maneje la situación de esa banda”, comenzó indicando el capitán de Universidad de Chile en 1989.

“Un (Ignacio) Tapia puede ser. (Renato) Cordero no va a sentir la banda para proyectarse o tendría que haber una gran sincronización de toda la defensa. Me da la impresión de que Tapia puede reemplazarlo”, complementó el ex defensa de la U.

Roberto Reynero quiere a Ignacio Tapia en Universidad de Chile.

El gran problema de Universidad de Chile

Tal como indica Roberto Reynero, en la U preocupa la situación de José Castro. El lateral de 21 años no ha entrenado con normalidad y está en duda para el compromiso ante Unión La Calera. Sufre de un esguince grado 2 en su tobillo derecho desde el encuentro ante Huachipato.

Con ello, Gustavo Álvarez deberá decidir quién utilizará su puesto. ¿Será Ignacio Tapia? ¿Improvisará en el sector izquierdo? Aún quedan tres entrenamientos para que el DT decida quién saltará a la cancha. Por ahora, no está descartada la presencia de Pepe Castro.

Cuándo juega la U

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera se jugará el lunes 13 de mayo. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.