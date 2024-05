Un campeón de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile remece el mercado nacional. Luego de no tener club por casi la mitad de la temporada, fichará en Segunda División. No juega desde diciembre de 2023 por el torneo de Primera B.

Ese es el caso de Juan Abarca. El defensa de 35 años fue oficializado este martes por las redes sociales de Provincial Osorno. Ya entrena el cuadro sureño y prontamente tendrá su debut con bombos y platillos como refuerzo del club. Se espera por la apertura del mercado de fichajes.

Un salvavidas para Abarca, que dejó Rangers de Talca en diciembre de 2023 y tras ello se quedó sin club. Ahora, con su inminente arribo a Osorno, tendrá una dura misión: llevar al equipo al torneo de ascenso. Actualmente, el conjunto dirigido por Diego Martínez marcha sexto, a siete del líder, Melipilla.

En tal escuadra, compartirá con algunos nombres conocidos en el fútbol local. El “Polaco” Diego Osvaldo Bielkiewicz, Miguel Ángel Orellana y Fabián Pezoa conforman al conjunto sureño. Con dichas armas, quieren volver a Primera B tras 14 años.

Juan Abarca jugará en Provincial Osorno.

El curioso caso de Juan Abarca

A pesar de que Juan Abarca registre entre sus logros la medalla de la Copa Sudamericana, no jugó la competencia. Sumó dos estadías en la banca, una ante Fénix de Uruguay y la otra en un partido trascendental para la historia del club… la final de ida ante LDU de Quito.

No obstante, Jorge Sampaoli no echó mano al defensa y en la vuelta no estuvo entre los sustitutos. Igualmente, formó parte del elenco campeón de Sudamérica y, además, se coronó dos veces más con Universidad de Chile.

