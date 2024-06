Uno de los grandes mitos es el color del corazón del nuevo atacante del Udinese, Damián Pizarro. Tras dejar Universidad de Chile siendo un adolescente, recaló en Colo Colo, cuadro que lo hizo debutar en el profesionalismo.

Y más allá que en su momento dijo que el llegar a los albos fue estar en el club de sus amores, lo concreto es que las imágenes del pasado demuestran lo contrario y Pizarro es más azul que ser campeón invicto de la Copa Sudamericana.

Algo que ratificó el ex jugador y ex entrenador de Damián en las series infantiles y juveniles de la U, Juan González. En conversación Diario AS, el ex defensor reveló que el jugador tiene un alma ligada al bulla.

“Era fanático, era de los que llevaba la bandera en los partidos”, sentenció el Diablo González quien habló de la época de Pizarro en el CDA y cómo era su personalidad, junto a otros aspectos.

Damián Pizarro, ¿Es de Colo Colo?

De todos modos, el delantero cuando anotó besó el escudo albo, los gritaba hacia la barra y todo eso que un jugador hace cuando convierte. Pero, ¿Se hizo realmente seguidor de Colo Colo independiente que los albos le abrieron las puertas?

Para el ex DT desde luego que es una situación especial y que él busca reconocimiento, pero el pasado es claro y Damián Pizarro tiene en parte su corazón de color azul.

“Es lógico, debe buscar aceptación. De hecho, él llega al club porque pertenecía a la Escuela Matriz del CDA. Y, obviamente, tú vas a la escuela del club que te gusta”, cerró González.

Revisa algunas imágenes de Damián Pizarro como hincha de la U