El golpe de BOLAVIP durante la mañana de este viernes, es el que el delantero uruguayo, Octavio Rivero, venga a reforzar a Universidad de Chile de cara a la temporada 2025.

Y es que el técnico Gustavo Álvarez necesita un centrodelantero, un nueve, un goleador y es por eso, que surge la opción del actual jugador del Barcelona de Guayaquil, pero con pasado en Colo Colo.

Nuestro portal recogió la opinión del mundo azul ante esta opción y fue así, como dialogamos con Cristián Olguín. El ex atacante fue claro y dijo que no le llama la atención que este jugador venga a la U.

“No, no me gusta. Ya está pasado en edad, viene jugando en equipos chicos y las veces que estuvo acá, creo que en La Calera y Unión, no anduvo“, sostuvo el reconocido Cepillín.

El otrora futbolista, reiteró algunos nombres que según él, debiesen ser opciones para el Romántico Viajero. “Necesitamos un jugador más calado, con más ritmo. Me gusta el (Rodrigo) Contreras de Everton o el de Iquique, Steffan Pino, si es que no es Eduardo Vargas. Pero la alternativa de Rivero, no me gusta”, recalcó.

El pasado albo de Rivero

Desde luego, algo que puede generar cierta controversia es el pasado albo de Octavio Rivero. No obstante, el ex jugador no lo ve como mayor problema ya que de rendir en cancha, eso queda en el olvido.

¿Complicará el pasado albo de Rivero? (Photosport

“El hincha se puede complicar con que venga de la contra y puede ser algo así como Zaldivia, pero él lo dio vuelta en la cancha. Jugando bien, se gana a los hinchas“, cerró Olguín.