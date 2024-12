Han sido días polémicos en Universidad de Chile sobre todo con la situación que vive el presidente de Michael Clark, quien está en el ojo del huracán y de la Comisión del Mercado Financiero, quienes le han pedido aclarar cómo adquirió el porcentaje que poseía Sartor en el Fondo de Inversión Privado, Tactical Sport, que controla los destinos del club deportivo.

Sin embargo y lejos del tema administrativo, los últimos días han sido bastante polémicos respecto a los nombres de jugadores que rondan en el ambiente para venir a la U y muchos de ellos, con pasado en Huachipato.

Así, se generan las dudas respecto los dueños del club azul, algo que nunca se ha llevado más allá. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el timonel impone jugadores al entrenador Gustavo Álvarez y al gerente deportivo, Manuel Mayo.

En diálogo con Radio Cooperativa, Clark sostuvo que “hablar una estupidez de ese calibre es no conocer a Gustavo, ni tampoco conocer cómo trabaja el club. Suponer que la dirigencia le puede imponer jugadores a Gustavo es no conocer al club, no conocer cómo trabaja la gerencia deportiva y es no conocer cómo trabaja Gustavo. Esta idea no tiene asidero y es una barbaridad”, sostuvo un molesto presidente de Azul Azul.

Clark: “Nos han pedido mantener el plantel del año pasado”

No obstante, las dudas se instalan con los posibles nombres que podrían salir del plantel, pese a tener contrato vigente. Según palabras del mandamás, Álvarez solicitó mantener gran parte de los jugadores del 2024.

“El cuerpo técnico nos ha pedido que podamos mantener a gran parte del plantel del año pasado, las potenciales salidas las irán viendo Gustavo con Manuel la próxima semana. Estamos contentos con la base del plantel que tenemos y que ojalá podamos mantener”, manifestó.

Finalmente y sobre lo que debe hacer el equipo en el 2025. “La obligación de la U no es ir a participar de cada uno de los campeonatos. La obligación de la U es ir a ganarlos y eso es lo que queremos”, cerró Michael Clark.

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.