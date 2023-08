Universidad de Chile está enfocado en tratar de salir de la incómoda posición en el fútbol chileno. Las críticas para el plantel y para Mauricio Pellegrino abundan en la previa ante Curicó Unido. Un ex goleador azul como Cristián “Cepillín” Olguín no tuvo filtro para evaluar la actualidad de la U.

El ex ariete azul está cansado de los malos rendimientos del cuadro universitario, que en un par de fecha pasó de ser el líder del torneo a estar en una posición intermedia sin nada que decir en la Primera División.

“Acá es un problema de jugadores. Pensando en los años anteriores, en todo lo que ha pasado con el club que ha estado a punto de descender se insiste en jugadores que no han sido los adecuados para Universidad de Chile“, esbozó Cepillín en diálogo con Bolavip.

Es más, el ex crack ofensivo de la U es claro y sin filtro dice que “para ponerse la camiseta de la U, para jugar acá hay que tener huevos y a varios jugadores les pesa la camiseta. Hay que tener corazón y hay que jugar la camiseta”.

Cristián Cepillín Olguín liquida a varios jugadores de la Universidad de Chile (Archivo)

Olguín es claro en su relato sobre qué pasa con la Universidad de Chile y las decisiones de los refuerzos en Azul Azul. “No han llegado esos jugadores que necesita la U”, manifestó.

En tanto, el exjugador ochentero de la U sabe que Pellegrino y compañía penden de un hilo si es que el equipo vuelve a perder en Torneo Nacional.

“Si la Universidad de Chile llegase a perder contra Curicó Unido, ya serían cinco derrotas consecutivas y eso es grave para la U. Acá, el problema no es del técnico si no que de jugadores. No me parece que echen a Pellegrino”, añadió Olguín.