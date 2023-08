Universidad de Chile viene de cuatro derrotas consecutivas y la última caída frente a O’Higgins por 5-2 causa estragos en Mauricio Pellegrino, quien queda en la cuerda floja en su paso por el fútbol chileno. El comunicador Romai Ugarte es lapidario con el técnico del Romántico Viajero.

Con el ventilador prendido, Ugarte enjuicia la forma en qué Pellegrino plantea los partidos y, además, reparte a todos lados con el pésimo proceder que tuvo Azul Azul a la hora de conformar el equipo para el segundo semestre.

En ese sentido, el ex rostro de TNT Sports fue claro con su comentario en Bolavip Chile repartiendo culpas al gerente deportivo Manuel Mayo y, de paso, le cae con todo a Pellegrino por su forma de actuar al mando de la U.

“¡Qué desastre de equipo! La directiva, (Manuel) Mayo, no le trajeron refuerzos a Mauricio Pellegrino. ¿Y ahora le van a exigir algo? Aparte, él es un técnico ratón que no pone a los jugadores adecuados para salvar la situación. Ahí están los resultados. Acá todos hablaron que la U encontró su esquema, una forma de juego y el equipo siempre jugó mal”, expresó.

Romai Ugarte despedaza a Mauricio Pellegrino por su forma de actuar al mando de la Universidad de Chile (Archivo)

El ex informador de cancha de TNT Sports y ex comentarista de la Radio Agricultura sabe que la forma que tiene Pellegrino para conducir y guiar a la U no es la más idónea y que sus rivales, claramente, ya le tomaron la mano a la hora de jugar.

“Siempre jugó mal este equipo, nunca jugó bien. Jugaba al pelotazo, al ‘ollazo’ y después a defender. Eso es lo que hacía la U. Ahora, que tiene que ir a buscar un partido, nada. Lo hizo Palestino, lo hizo la Unión y O’Higgins. No es protagonista”, agregó.

Ugarte sabe que los errores son ciento por ciento culpa de Pellegrino y lo repasa una vez más por su poco poder de resolución. “La U necesita un técnico que entienda que la U no es un equipo ratón, es la U, no es un equipo para defenderse. Debe atacar y poner lo mejor siempre”, terminó.