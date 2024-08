Colo Colo le habría ganado la pulseada a la Universidad de Chile por el fichaje del defensor central Jonathan Villagra de Unión Española, jugador que estuvo a sólo detalles de ser el tercer refuerzo del Romántico Viajero.

Esto ha generado un sinfín de comentarios negativos por parte de los hinchas del elenco universitario en las diversas redes sociales y de comentaristas deportivos en los distintos canales de televisión.

PATRICIO YÁÑEZ LANZA FEROZ PALO A LA U

Uno que sacó la voz por esta particular situación es Patricio Yáñez, ex seleccionado chileno y ahora panelista del programa Deportes Agricultura en Radio Agricultura.

El “Pato” no aguantó más y criticó duramente la gestión de Azul Azul por el frustrado arribo del jugador que estuvo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“¿Se durmió la U o se los comió Colo Colo? Les guste o no les guste a los dirigentes de la U, pero estuvieron otra vez mal. No han invertido nada. No sé cuánto costó Díaz, que lo trajeron para el congelador de Morales. No sé si Aránguiz no costó nada la salida o habrá costado algo”, lanzó de entrada.

Villagra es uno de los grandes proyectos del cuadro hispano | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

Agregando que “Colo Colo le pagó a Isla, que debe ser una cuestión importante y cara, pagó el pase de Correa y a la U no ha sido capaz de gastarse en un jugador de proyección, en un jugador que le interesaba al técnico. Es decir la inoperancia que tiene la U es increíble”

“Además, quedan en evidencia porque es Colo Colo el que se lo levanta. Si no se lesiona Saldivia, Colo Colo no va por Villagra. Pero cómo se queda dormida la U, por un jugador que se lo levanta Colo Colo. El cabro de chico es de la U, que no tiene nada que ver porque puede ser hasta de Everton. Pero llega Colo Colo y les cag.. la fiesta”, sentenció.

LOS NÚMEROS DE JONATHAN VILLAGRA EN UNIÓN ESPAÑOLA.

En total, el zaguero central ha disputado 89 partidos con la camiseta de Unión Española, en los cuales ha convertido tres goles y ha dado tan sólo una asistencia.