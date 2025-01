La última teleserie de Colo Colo no tuvo muchos capítulos, pero terminó de forma más dramática que cualquier otra. Maxi Falcón finalmente no seguirá siendo jugador del “Cacique” dejando una gran desazón en la fanaticada. Sin embargo, en Macul ya tienen un reemplazo.

Si bien se habla de la llegada de Sebastián Vegas, Jonathan Villagra ha sorprendido en la pretemporada e incluso fue titular junto a Alan Saldivia como centrales frente a Peñarol.

El exzaguero de Unión Española asoma como una buena carta para la defensa alba en 2025, sobre todo considerando que ya Emiliano Amor y ahora Maxi Falcón no siguen en el equipo de Jorge Almirón.

El propio jugador conversó con los canales oficiales del popular, donde recalcó que: “Ha sido una pretemporada bastante intensa. Hicimos una parte más física en La Serena y ahora en Uruguay más futbolística, poniéndonos a tono para los objetivos de este año“.

Villagra se proyecta para agarrar camiseta en Colo Colo

Pese a que en 2024 sumó poco y nada de minutos, el jugador hoy se tiene fe como posible titular: “Llegué en un momento con todo armado. No hice pretemporada en el segundo semestre, pero ahora bien. Lo he sobrellevado bien, me he puesto a tono y espero seguir sumando de aquí en adelante”.

Jonathan Villagra se proyecta para agarrar camiseta de titular en Colo Colo

Sobre el duelo frente a Peñarol que terminó en igualdad 1 a 1, agregó: “Hace tiempo no jugaba tantos minutos, casi un partido completo. Quería jugar, me sentí bien, con el apoyo de mis compañeros y del profe. De aquí espero sumar más“.

Finalmente, remarcó lo vital que será para él estar en el club este 2025: “Es un año especial, del centenario. Queremos que el año pasado sea el piso y que sea mucho mejor“.