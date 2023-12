Siguen los coletazos, tras las groseras palabras emitidas por el arquero suplente de Colo Colo, Fernando De Paul, hacia Universidad de Chile luego de adjudicarse la Copa Chile.

En la ocasión, el Tuto entonó el “Un minuto de silencio”, hacia la U y por cierto, en un instante gritó “Chunchos cu….” acompañado de irónicas sonrisas arriba del bus que trasladaba a los albos.

El mundo ligado a la U no se ha quedado atrás en esa situación y muchos ya han lanzado sus diversas visiones al respecto de lo realizado por el entretubos del cacique, llaamando poderosamente la atención.

Uno de ellos, fue Francisco Las Heras. El ex jugador de los estudiantiles, criticó con dureza esos cánticos y a su vez, cree que no corresponde que uno se vaya en contra de quien fue su casa en su momento.

Las Heras: “Esta falta de respeto debe ser penalizada”

El ex deportista pregonó que no se puede ser tan despiadado con quienes fueron tus empleadores, en su momento. “O sea, no solo en el fútbol, si no en cualquier parte. Si uno deja una empresa y por esas circunstancias de la vida se va a otra con un mejor contrato, eso no amerita que el empleado tire garabatos a su ex empleador”, indicó Las Heras.

El ex Ballet Azul cree que independiente de cómo se haya ido, el arquero no puede cometer esos actos irrespetuosos. “En el fútbol, es exactamente lo mismo. De Paul se pudo haber ido molesto, pero esa no es razón para insultar al club, a los hinchas y a todo el mundo. Es una falta de respeto de marca mayor”, manifestó.

Finalmente, no dudó en mandar un recado a la ANFP o a las autoridades correspondientes, pidiendo que estos actos no se dejen pasar por alto. “Incluso, si a nivel de fútbol profesional, este tipo de actitudes debiese ser penalizada“, concluyó Las Heras.

Pancho Las Heras pide sanciones contra el Tuto De Paul (Archivo)

¿En cuáles equipos ha jugado Fernando De Paul en Chile?

El portero llegó a Chile a los 17 años y fue en San Luis de Quillota donde realizó la etapa final de su proceso formativo para debutar en el profesionalismo.

Tras su paso por los canarios, llegó en 2016 a Universidad de Chile para emigrar a inicios del 2022 a Everton de Viña del Mar y para la temporada 2023, firmar por Colo Colo.