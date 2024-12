Universidad de Chile reestructura su delantera para 2025. Una de las medidas que tomó el cuadro azul fue la salida de Cristian Palacios rumbo al fútbol paraguayo, lo que asombró a un compatriota identificado con el archirrival.

Y es que para Gustavo Biscayzacú, la salida del atacante de 33 años fue sorpresiva. Al menos así lo indicó en conversación con BOLAVIP CHILE: esperaba su continuidad en el plantel azul.

Para él, es un goleador de fuste, pero entiende cómo funciona el fútbol. Aparentemente, no reunió todos los votos al interior del club para mantenerse bajo el alero de Gustavo Álvarez.

“La verdad que sí, me extraña, pero bueno, obviamente los que mandan ahí tendrán sus motivos. Pero bueno, sí, la verdad que Chorri es un gran jugador y un goleador”, lanzó.

Tras ello, se refirió al jugador que lo podría reemplazar: Rubén Bentancourt. Entregó las características del atacante que está en carpeta para arribar a los azules.

“Es un jugador que va para todas, hace goles, qué sé yo, es un típico 9 que no da una por perdida. A mí me gusta mucho, creo que es un muy buen jugador, que en Nacional no anduvo mal”, destacó.

“(…) Él es muy de área, tampoco es malo con el pie, sabe jugar bastante, no es un dichoso, un virtuoso, pero tampoco es que sea tan negado en la parte, digamos, de asociación”, agregó.

Gustavo Biscayzacú expresó su sorpresa por la partida de Cristian Palacios de Universidad de Chile.

El reemplazo de Cristian Palacios en Universidad de Chile

Coincidentemente, el cuadro azul maneja mayoritariamente opciones charrúas para el ataque. Además de tener interés en Octavio Rivero, la directiva tiene en mente al mencionado Rubén Bentancourt y a Thiago Vecino.

Este último se desempeñó en Huachipato durante 2024 y es una de las opciones para reforzar el plantel para la próxima temporada. Sin embargo, aún no hay humo azul sobre su eventual fichaje.