Ex preparador físico de Universidad de Chile alaba el presente de Rodrigo Echeverría: "Le vino bien salir de la U, creció mucho"

Tan solo horas quedan para que la Selección Chilena enfrente a la Selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, encuentro válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y todo parece indicar que el mediocampista Rodrigo Echeverría volverá a ser de la partida en en un nuevo duelo por las Clasificatorias. Cabe destacar que el ex Everton de Viña del Mar y Universidad de Chileestá atravesando un gran momento y es uno de los jugadores favoritos de Eduardo Berizzo.

El jugador formado en la U ha sido titular en los últimos dos partidos eliminatorios | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El ex preparador físico del Romántico Viajero y del cuerpo técnico de Ángel Guillermo Hoyos, Sebastián Fabres, dialogó con el medio AS Chile sobre el gran presente que está teniendo el centrocampista nacional tanto en Huracán como en La Roja.

“Me pone muy contento su presente y que haya podido venir al fútbol argentino. Lo veo muy bien para la selección chilena”, remarcó.

“Justamente tengo un amigo que es hincha de Huracán y él me preguntó referencias de Rodrigo. Y bueno, le pasé las mejores y me terminó dando un poco la razón (ríe). En ese sentido, me pongo muy contento por él, porque se lo merece”, agregó.

Por último, Fabres se refirió a lo que ganó el volante tras su salida de la U. “Creció mucho. Yo creo que también le vino bien salir de la U, porque venían de malos resultados. Él creció muchísimo, sobre todo en su juego. Primero le costaba un poco salir jugando, con la pelota en los pies, pero ahora ganó mucho en eso. Sobre su fuerza no vamos a decir nada, porque tiene mucho temperamento. Le va a venir muy bien el fútbol argentino, porque acá todos los partidos son de lucha y muy trabados”, cerró.

¿Cuántos partidos alcanzó a disputar Rodrigo Echeverría en su paso por la Universidad de Chile?

Hay que tener presente que Rodrigo Echeverría tuvo dos etapas por el club laico. En total jugó 62 partidos, siendo uno de los titulares del equipo en las campañas del 2018 y 2019.

Lo que se le avecina a Chile

Tras visitar a Venezuela, Chile deberá recibir a Paraguay en el Estadio Monumental y luego viajar hasta Quito para enfrentar a Ecuador en la altura.