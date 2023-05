Ex Universidad de Chile clama por variantes ofensivas para el segundo semestre : "La U no tiene sorpresa"

La visita de Universidad de Chile a Chillán para enfrentar a Ñublense no fue como la esperaban los dirigidos por Mauricio Pellegrino, quienes se tuvieron que conformar con un empate tras el pobre primer tiempo que realizaron.

Si bien en la segunda mitad levantaron ostensiblemente el nivel, no alcanzó para llevarse tres puntos a Santiago que hubiesen dejado a tiro de cañón a los azules pensando en los puestos de arriba de la competición.

Carlos Ramos, ex Universidad de Chile, habló con Bolavip Chile y analizó lo que fue parte del compromiso entre azules y diablos rojos: “Creo que la U mejoró harto en el segundo tiempo, tuvo más claridad, asociación, se mostró y se notó el cambio con el ingreso de Mateos”.

Carlos Ramos cree que Universidad de Chile necesita variantes ofensivas. | Foto: Photosport

Ex azul hace un diagnóstico de lo que necesita la U para el segundo semestre: “A la U le faltan muchas variantes ofensivas, no tiene sorpresa, el gol salió de un error del adversario. Le falta todo; triangulación por los costados, pasada de los laterales, básicamente todo lo que tiene un equipo moderno y aún así no alcanza para vencer a equipos como Ñublense”.

“Lo bueno es que este campeonato tan irregular tan mediocre, todavía tiene la posibilidad de aspirar a ser campeón. A la U le falta un creador, un distinto, ese tipo de jugadores y con laterales que tengan más osadía”, complementó.

Ahora, los azules tendrán un parón largo antes de que se reanude el Campeonato Nacional 2023 y completen su partido pendiente ante Universidad Católica, el cual todo indica que se desarrollará en el mes de junio.