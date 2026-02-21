Jugar en Universidad de Chile es un privilegio, pero vestir la camiseta azul y estar en el mismo plantel que tu ídolo es un honor. Ello bien lo sabe Fabián Hormazábal: logró dicho sueño.

El oriundo de Machalí no se formó en el conjunto estudiantil, pero creció observando a un delantero de estirpe en su juventud. ¿De quién se trata? Uno de sus máximos referentes es Eduardo Vargas.

Así lo confesó el lateral derecho en conversación con el influencer Joaco Silva. Al momento de responder un tradicional ping pong de preguntas, fue consultado sobre su modelo a seguir en el fútbol.

En primera instancia, mencionó a Alexis Sánchez y después se decantó por el oriundo de Renca. Y cómo no, si en su adolescencia ya subía fotos a sus redes sociales junto al histórico goleador.

A su vez, también respondió a preguntas cómo quién es el más desordenado del camarín de Universidad de Chile. Sin dudarlo un segundo, se inclinó por Javier Altamirano.

Eduardo Vargas es el máximo ídolo de Fabián Hormazábal. (Foto: Club Universidad de Chile)

Los números de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado nacional ha dicho presente en los tres compromisos disputados por la escuadra azul. Por el momento, no ha logrado entregar asistencias ni anotar goles.

Su próximo desafío será enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. Tal encuentro está pactado para este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

