La dirigencia de Universidad de Chile tomó una postura formal tras sentir que ciertos errores arbitrales han condicionado el rendimiento del equipo en las primeras fechas de la Liga de Primera. Este viernes, el presidente de Azul Azul, Michael Clark y el gerente deportivo Manuel Mayo, llegaron hasta la sede de la ANFP para exponer ante la comisión su descontento por lo que consideran criterios arbitrales erráticos.

Según dio a conocer La Tercera, la visita se produjo luego de dos compromisos en los que el conjunto azul estima que decisiones referiles pudieron influir en los resultados. En la primera jornada, frente a Audax Italiano, la U registró un 0-0 marcado por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, sancionados por el Tribunal de Disciplina tras la intervención del árbitro Gastón Philippe.

El segundo foco de molestia se dio en la tercera fecha ante Palestino, donde un tanto de Charles Aránguiz fue anulado en tiempo adicional tras revisión del VAR por una presunta mano de Matías Zaldivia al inicio de la jugada. La ANFP incluso liberó los audios del procedimiento, aunque la U sigue cuestionando cómo se aplicó el criterio en esa acción.

Reunión clave con Roberto Tobar

En ese contexto, Clark y Mayo solicitaron una reunión con Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros, con la intención de presentar antecedentes y plantear sus observaciones sobre ambos casos. En la dirigencia azul aseguran que estos fallos han tenido repercusiones directas en el arranque del equipo, que sólo ha sumado dos puntos de nueve posibles en el torneo.

La cita con Tobar será clave para conocer la postura de la ANFP sobre los criterios arbitrales aplicados hasta ahora y si existen propuestas para mejorar la consistencia de las decisiones en los próximos compromisos. La U espera que esta reunión aporte claridad y respuestas a sus inquietudes que han marcado su debut en la Liga de Primera.

