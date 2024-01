Fabián Hormazábal zanja la polémica y responde sobre su actual estado físico: "Salen noticias que no son verdad"

Fabián Hormazábal es una de las seis nuevas caras de esta Universidad de Chile para afrontar la temporada 2024, en la cual los Azules buscarán dejar atrás los malos resultados e intentarán ir por el título del Campeonato Nacional.

En su arribo a la U, un rumor sobre el formado en O’Higgins de Rancagua generó preocupación entre los fanáticos azules en redes sociales. ¿Qué pasó? Unos exámenes médicos que se habría realizado no habrían salido como esperaba, pero esto fue desmentido de inmediato por el club laico.

“Tras superar sin problemas todos los chequeos médicos correspondientes, selló su vínculo contractual con el Romántico Viajero”, informaron desde el Bulla.

Hormazábal junto a sus nuevos compañeros en el CDA | FOTO: Karin Pozo/Aton Chile

FABIÁN HORMAZÁBAL DEJA ATRÁS LOS RUMORES SOBRE SU ESTADO FÍSICO

El nuevo lateral derecho de la U conversó con el medio partidario La Magia Azul, entrevista donde dejó en claro que está al 100 por ciento para disputar esta temporada.

“Me tengo que acostumbrar que salgan noticias que no son verdad”, expresó el jugador que tuvo pasos por Curicó Unido.

“Fue una lesión que tuve en 2018, donde me limaron un poco el menisco y eso apareció en la resonancia, por eso hubo ese rumor”, resaltó Hormazábal.

Por último, el oriundo de Machalí reveló que “la operación fue en 2018 y he tenido una regularidad bastante buena después de la lesión, es algo que no me afecta”.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS DE FABIÁN HORMAZÁBAL EN 2023?

El lateral derecho en O’Higgins jugó 35 partidos entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile, en los cuales estuvo como titular en 32: en total convirtió un gol en todo el año.