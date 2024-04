Universidad de Chile recuerda cada 2 de abril a Leonel Sánchez, pero este año fue diferente. A dos años de la partida del histórico del club, su familia se lanzó contra la directiva por no acompañarla esta jornada. Para la viuda del ídolo estudiantil, la institución tuvo que enviar un gesto en la misa conmemorativa.

Así lo manifestó Gloria Encina a radio ADN. La viuda de Leonel Sánchez aseguró que en un nuevo aniversario de la muerte del recordado goleador, esperaban a alguien de la U. Al menos, un gesto tangible desde el club, pero nada. No quedó conforme con los saludos en redes sociales.

“Los comentarios (de los asistentes) fueron la falta de algún dirigente de la U. Lamentablemente es así, eso es lo que piensan ellos y yo también. Esperaba por lo menos un ramo de flores”, aseguró.

“Es de libre albedrío el que quiera venir o no, pero pienso que deberían haber estado acá con nosotros, con la familia, conmigo”, agregó la otrora esposa del ídolo de Universidad de Chile.

Este 2 de abril se cumplieron dos años del fallecimiento del ídolo de Universidad de Chile.

El homenaje de Universidad de Chile

Frente a esta situación, la familia de Leonel Sánchez no aseguró decir presente en el homenaje que recibirá el fallecido exfutbolista el próximo 14 de abril. En tal jornada, la U juega contra Coquimbo Unido y se conmemorará su muerte. A pesar de que están invitados, los oriundos de Recoleta sienten recelo.

“Con la familia estamos evaluando esa posibilidad de ir por esto, por la ausencia de alguien que haya venido en representación del club. No vino nadie. El club me contactó, pero me dijo que por el tope de horario que coincidía con el entrenamiento del plantel era imposible que asistiera al homenaje”, agregó.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Unión Española el domingo 7 de abril. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.