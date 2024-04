Universidad de Chile comenzó la semana con malas noticias, ya que Cristián Palacios no dirá presente ante Unión Española. El uruguayo se lesionó y ello le entrega otro motivo de crítica para los referentes. Para un histórico de los azules es simple: no solo no está en estado físico, tampoco lo convence en ofensiva.

Eso es lo que piensa Sandrino Castec, recordado goleador de la U que conversó con Bolavip Chile. Consultado por la baja confirmada del charrúa para el siguiente duelo, el exfutbolista sorprendió. Cree que su bajo nivel lo debería haber sacado de la estelaridad, no sus problemas musculares.

“El otro día en Calama, Palacios se perdió tres goles solo frente al arco y las desperdició. Quizás no está en la condición física que corresponde”, comenzó indicando el referente de la U.

Tras ello, decidió inclinarse por su reemplazo. No escatimó en elegir a un criado en la U. “Ante Cobreloa entró bien (Luciano) Pons y a (Nicolás) Guerra ya lo conocemos, siempre ha metido. Si hay que inclinarse con uno, tiene que entrar Guerra. Entró e hizo un gol (contra Cobreloa)”, agregó.

Sandrino Castec pide a Nicolás Guerra en Universidad de Chile.

“Es formado en la U”

A la par de elogiar el rendimiento del canterano azul contra los loínos, aseguró que tiene una considerable capacidad de asociación con Leandro Fernández. En dicha línea, aseguró que pueden ser una dupla titular para el entrenador Gustavo Álvarez.

“Es un formado en la U y se lo merece. Uno siempre tiene que pensar con la casa y con Guerra hemos sido esquivos. Es el ideal para jugar con Fernández. Se puede alimentar con él al lado”, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El partido entre la U y Unión Española se jugará este domingo 7 de abril. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.