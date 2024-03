El pueblo azul está feliz, luego del gran triunfo de Universidad de Chile por un tanto a cero ante Colo Colo en el Estadio Monumental y que acaba con 23 años sin victorias ante los albos en Macul.

Suceso que lleva a varios fanáticos del conjunto laico a continuar con sus festejos y algunos, llegando a hacer cosas realmente dignas del amor que sienten por sus colores y que permanecerá por siempre.

Es el caso de una hincha que se hace llamar simplemente Susy, quien conversó con BOLAVIP CHILE y es la protagonista de una imagen que se ha hecho viral en las últimas horas. Pues bien, la seguidora del Bulla se tatuó nada más ni nada menos que el apellido Poblete con el número ocho y la fecha 10/03/2024, en honor al autor del gol que quedará en la historia.

“No es el primer tatuaje de la U que tengo. Tengo todas las estrellas más la de la sudamericana”, señaló la fanática a nuestro portal durante el diálogo e incluso revelando algunas imágenes donde, entre otros suceso, tiene impregnado en la piel “93:45 05/12/2021“, es decir el minuto del partido en que Junior Fernandes le anotó a Unión La Calera y pudieron mantener la categoría, manifestando que “siempre que la U nos da alegrías así, me hago un tatuaje al día siguiente”, comentó.

¿Cómo surgió la idea del tatuaje post Superclásico?

En la oportunidad, Susy – que completa 26 tatuajes en su cuerpo ligados a la U, confesó que con el correr de los años, la ansiedad y necesidad del triunfo en Pedreros, la llevó a juramentarse que algún día, se tenía que realizar el tatuaje histórico.

“Esto viene de hace años, cada vez que jugábamos en el Monumental yo decía, ahora sí, ganamos y me tatúo al que nos de el gol del triunfo“, expresó la protagonista, quien agregó que este nuevo dibujo se lo realizó en la pantorrilla de la pierna izquierda, porque en los brazos ya no tiene espacio.

Respecto a cómo se dio rápidamente el hecho para lograr el dibujo corporal, nos indicó que “así es que el domingo en cuanto terminó el partido, yo dije ´lo siento mucho, pero me tengo que tatuar’ pese a que a mi marido no le gusta que me tatúe y ahí me comuniqué con un tatuador que realiza tatuajes bullangueros“, dijo.

Finalmente y si es que ha logrado tener comunicación con el héroe azul, Israel Poblete, confesó que se produjo la conversación con el mediocampista de la U, “Sí ya hablé con él. Está muy contento y agradecido”, cerró Susy.

Revisa algunos de los especiales tatuajes de la hincha azul

Algunos de los tatuajes de Susy (Instagram)