Universidad de Chile sigue buscando nuevos rostros para 2026. La cúpula estudiantil está trabajando a toda máquina en el mercado de fichajes, lo que generó la reacción de Federico Valdés.

Específicamente, el recordado presidente de Azul Azul aprobó la llegada de una polémica incorporación. ¿De quién se trata? En conversación con BOLAVIP Chile, le entregó el visto bueno a un experimentado goleador.

Para el empresario, la directiva universitaria hace bien en posar su atención sobre Juan Martín Lucero. No duda de su eventual rendimiento a sus 34 años: es un nombre más que probado.

“Lo que la U necesita hoy día es un centro delantero en plena vigencia. Ocurre lo mismo en el puesto de arquero, ocurre lo mismo en el puesto de central. Necesitamos jugadores que rindan al máximo ahora“, comenzó señalando.

Luego, descartó problemas para el atacante por pasar por el archirrival y agregó: “Charles Aránguiz jugó en Colo Colo, es exactamente lo mismo. Es un muy buen jugador de fútbol“.

Universidad de Chile tendrá que negociar el sueldo de Juan Martín Lucero. (Imagen: Fortaleza)

El deseo de Federico Valdés para Universidad de Chile

Finalmente, el otrora dirigente azul expresó qué espera de la próxima temporada. Según confesó, su anhelo es que el club de sus amores vuelva a situarse entre los mejores en el plano internacional.

“Una U campeona, una participación destacada en la Copa Sudamericana y que empecemos a ver algo, algo de recuperación en el nivel de nuestra selección que está tan a mal traer”, cerró.

En resumen: