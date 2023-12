Tras una temporada muy compleja, pese a haber llegado a semifinales en el Campeonato Nacional Femenino y una correcta participación en Copa Libertadores, Universidad de Chile busca e intenta mantenerse en la primera línea de la categoría.

No será fácil, porque así como años anteriores, nuevamente Colo Colo ha puesto el ojo en sus jugadoras, con claras intenciones de llevárselas así como ocurrió con Michelle Olivares Acevedo, Fernanda Ramírez y Yessenia López.

Ahora, en las albas quieren provocar un verdadero terremoto en el Centro Deportivo Azul y buscan reforzarse con Fernanda Pinilla, capitana de la U y titular en la selección chilena de Luis Mena, donde obtuvo la medalla de plata en os recientes Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Desde Macul van con todo por la Científica, mientras que en La Cisterna hacen todos los esfuerzos sobrehumanos para poder renovar a la futbolista, a sabiendas que económicamente, en el Monumental pagan mucho mejor.

Fernanda Pinilla reconoce opción de reforzar a Colo Colo

Durante la Gala Crack Easy 2023, la jugadora estuvo presente en el evento, donde estuvo integrando el equipo ideal femenino del año que se nos va y en la ocasión entregó detalles de su presente y futuro.

En la oportunidad, no negó que está en período de análisis y que la posibilidad de partir a Colo Colo está latente. “Estoy viendo, estamos viendo. Me he estado dando unos días de descanso después de este segundo semestre que estuvo intenso, pero vamos a escoger la opción que tenga el mejor proyecto y me pueda desafiar a mi en lo futbolístico”, sostuvo la jugadora.

Consultada sobre si le cierra o no las puertas a reforzar a las actuales bicampeonas nacionales, la deportista reiteró que se encuentra evaluando la situación, “estamos viéndolo, la verdad”, afirmó.

Fernanda Pinilla: “La U siempre tiene prioridad”

A su vez, nada está perdido en la U y para los hinchas azules, quienes son los que más sufren con esta situación de ver cómo sus jugadoras emigran al archirrival. De todos modos, la lateral zurda entregó una declaración que al menos, calma la inquietud de aquellos que siguen a Las Leonas.

“Sí, la U siempre tiene una prioridad. Estamos en conversaciones, también aquí como afuera”, concluyó Fernanda Pinilla.

¿Cuántos títulos ha ganado Fernanda Pinilla en la U?

Son dos las coronas oficiales que la jugadora ha obtenido defendiendo la camiseta de Universidad de Chile. Estas fueron en el año 2016 y 2021, en esta última, levantó la copa junto a Carla Guerrero.

¿Cuáles fueron los números de Fernanda Pinilla en La Roja 2023?

Defendiendo la camiseta de Chile durante el presente año, Fernanda Pinilla disputó diez partidos, todos como titular y anotó un gol. Dicha conquista fue ante México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.