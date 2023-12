Una vez más y usando de muy buena manera las leyes del mercado, Colo Colo se interesa por una jugadora de Universidad de Chile, tal como ha sido la tónica de las últimas temporadas, llevándose a Michelle Olivares Acevedo, Fernanda Ramírez y Yessenia López.

No contentos con eso, en Macul ahora van por un golpe de aquellos, nada más ni nada menos, que Fernanda Pinilla. Sí, la capitana de la U y seleccionada nacional, que con Luis Mena en el banco ha tenido una segunda oportunidad en La Roja. Así lo informó, Redgol y Contragolpe.

Es más, en la dirigencia de Blanco y Negro, no tienen problema en reconocer que es una jugadora que atrae bastante y resaltan todas sus condiciones, al punto que ya si hay que instalar la alfombra roja en el Estadio Monumental para recibirla, no existe ningún inconveniente.

Colo Colo quiere sí o sí a Fernanda Pinilla

Las albas tras obtener el bicampeonato a nivel nacional, quieren ir por más y para eso, están dispuestas a ir por todo, incluso pelear la Copa Libertadores el próximo año y para aquello, requieren de las mejores.

Además, es sabido que a nivel económico, Colo Colo está pagando mucho mejor que sus pares de la Universidad de Chile y desde esa óptica, cuesta mucho competir, es imposible competir.

Ya lo decía el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón este jueves, “es una jugadora que tiene contrato vigente en su club, yo todavía no entro en el tema de las conversaciones de las contrataciones del femenino. Esto lo está llevando a cabo Piero Caszely con Tatiele (Silveira). Yo entro en la etapa más final, pero como me preguntaste por Fernanda, sin duda que a cualquier equipo le gustaría tenerla, una gran jugadora”, expresó el ex portero, dando a entender que el interés, al menos, está.

Los hinchas de la U esperan seguir contando con su capitana (Prensa Universidad de Chile)

La pasividad de Universidad de Chile

Por su parte, en el Centro Deportivo Azul pareciera estar acostumbrándose en que venga el archirrival, seduzca a sus jugadoras y se las lleven. Si bien, la gerencia deportiva de la U ha hecho gestiones, estas parecieran ser insuficientes para realmente lograr que sus futbolistas permanezcan en la U.

Ocurrió con los casos especiales de Fernanda Ramírez y Yessenia López, donde la dirigencia universitaria realizó contraofertas, pero luego en el cacique enviaban otra más que era aún más seductora para las jugadoras, así es que todo, fue muy complejo.

De todos modos, queda en interrogante qué hará Universidad de Chile con su capitana, quien finalizó contrato y está por verse si podrán renovarla o no, aunque si está Colo Colo de por medio, el tema se ve complejo.

Esta situación, ha molestado bastante a los hinchas quienes primero se molestan con la dirigencia por no tener la capacidad de retener a sus jugadoras y segundo, por la falta total de sentido de pertenencia de los colores por parte de sus deportistas, que se van al archirrival como si nada, al menos, así ocurrió las dos temporadas anteriores. Pero esto es fútbol y también, un trabajo.



Por el momento, Las Leonas solo han anunciado las renovaciones de Rebeca Fernández, algo que sí se esperaba y al menos calmó las aguas, como también de la lateral, Valentina Díaz, mientras se espera por más anuncios de renovaciones (según dio cuenta el periodista Maximiliano Cárdenas, Llanka Groff también sigue en la U), como además de refuerzos y por cierto, el nuevo cuerpo técnico que liderará a las azules.

Fernández y Díaz, dos jugadoras que seguirán en la U en 2024. También, según se informó, Llanka Groff seguirá vestida de azul (Prensa Universidad de Chile)

¿Cuántos títulos ha ganado Fernanda Pinilla con la U?

Fernanda Pinilla ha logrado en dos ocasiones el título de Primera División con la Universidad de Chile: en el Apertura 2016 y en la temporada 2021. En esa última, ya como capitana de Las Leonas.