El entrenador de Universidad de Chile se refirió a la goleada de 4-1 frente a Everton y que siguen recortando puntos en la lucha por el título.

Este lunes se cerró la fecha 25 de la Liga de Primera 2026 y Universidad de Chile sacó la tarea adelante, goleando por 4-1 a Everton de Viña del Mar, resultado que dejó a la U a siete puntos del líder que es Colo Colo.

Por delante quedan cinco fechas, 15 puntos en juego, por lo que los azules están más entusiasmados que nunca con meterse en la lucha por el título.

Tras el triunfo de esta tarde en Rancagua, el entrenador Fernando Gago destacó el trabajo de sus pupilos, que traen cuatro victorias consecutivas en el torneo.

“El partido fue muy bueno. Entendíamos las situaciones que íbamos a encontrar, el equipo lo fue entendiendo. Y en el segundo tiempo tuvimos la capacidad de volver a cambiar cuando ellos vuelven a cambiar. Entonces, creo que el equipo entendió el partido, lo llevaron a cabo los chicos de una manera increíble y con muy buen rendimiento”, comenzó diciendo a TNT Sports.

“Los niveles individuales de los chicos, mientras se potencian, potencian lo colectivo. Y lo colectivo también potencia lo individual. Entonces, es una mezcla. Y eso es lo que tenemos que tratar de siempre llevar a cabo. De siempre tratar de entrenarlo y llevarlo a cabo el partido”, agregó el técnico argentino.

La U va a la caza de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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El mensaje de Fernando Gago a Colo Colo

Respecto a la lucha por el título y que han acortado la distancia con Colo Colo, Gago expresó que no bajarán los brazos y van con todo en esta recta final.

“Mientras matemáticamente nos dé, lo voy a seguir diciendo: nosotros vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir teniendo la intención de salir a jugar cada partido como lo que intentamos, que es una final. Y a partir de eso, generar la inercia de victoria y la inercia de partidos donde nos sentimos a gusto, donde el equipo es protagonista, donde el equipo juega a lo que quiere jugar”, lanzó Pintita.

Finalmente, tuvo breves palabras para lo que será el clásico universitario contra Universidad Católica el próximo domingo en el Claro Arena: “Ahora disfrutar esto y después, a partir de mañana, pensar en el próximo partido”.