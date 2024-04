Figura de Coquimbo Unido no ignora el buen momento de Universidad de Chile, pero advierte: "Nosotros vamos con un..."

El gran inicio de torneo de Universidad de Chile no asusta a Coquimbo Unido. En la antesala del encuentro entre ambos elencos, una de las figuras de los aurinegros avisa: ellos están en la disputa de certámenes internacionales. No se intimidan ante el líder del campeonato local.

Para Alejandro Camargo, el poderío de la U es evidente, pero no incontrarrestable. En conversación con Bolavip, el volante aurinegro adelantó que no bajarán la guardia ante los azules. A pesar de que jugarán a menos de 72 horas de recibir a Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana, no ponen excusas.

“También es bueno, porque jugamos cada pocos días. Nos mantiene activos y con muchas ganas. Más jugar contra un equipo como la U, que viene puntero, pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego allá”, aseguró el futbolista argentino nacionalizado chileno de 34 años.

En tal línea, se aventuró en advertir a la U. Vencer 1-0 a Sportivo Luqueño les brindó confianza para batir al líder. “Más que nada hay que hacer bien la recuperación. Vamos con un envión anímico muy grande. Esperamos traernos los tres puntos en una cancha difícil contra un equipo difícil”, agregó.

Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en la próxima fecha del torneo local.

Confía en sus compañeros contra Universidad de Chile

Finalmente, Alejandro Camargo destacó los momentos de Martín Mundaca y Luciano Cabral. Aseguró que el primero, delantero que anotó dos goles con 17 años, tanto el segundo, la principal figura aurinegra, se merecen lo que están viviendo. Confía en que seguirán brindándole alegrías al puerto de Coquimbo.

“Uno le da uno que otro consejo (a Mundaca). El chico es tranquilo, así que eso ayuda para lo que está viviendo hoy en día. Es un chico bastante humilde. También está el Lucho (Cabral). Es gran persona y todo lo que está pasando es por algo. Es acompañado de la gran persona que es todo lo que hace dentro de la cancha”, agregó.

Cuándo juega la U contra Coquimbo

El duelo de la U ante Coquimbo Unido será el domingo 14 de abril. Se jugará desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional.