Para el duelo ante Coquimbo Unido, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, tomó importantes decisiones de cara al equipo que jugará ante la escuadra pirata y por cierto, quienes irán al banco de suplentes en esa oportunidad.

A lo ya sabido que es el regreso del defensor Ignacio Tapia tras quedarse fuera de la convocatoria ante Unión Española, otro importante nombre vuelve a ser considerado por el estratega ex Huachipato.

Se trata del mediocampista Matías Sepúlveda, quien no ha sumado muchos minutos en el presente Campeonato Nacional de Primera División, siendo que es uno de los refuerzos del plantel azul para la presente temporada.

No obstante, frente al conjunto filibustero, volverá a tener la oportunidad de concentrar junto a sus compañeros, algo que no gozaba desde el duelo ante Cobresal, donde estuvo en el banco, pero no ingresó. Diferente fue ante Cobreloa, cuando viajó al norte con la delegación, pero fue el futbolista que no fue alternativa durante el partido.

Gustavo Álvarez se refiere al momento de Matías Sepúlveda

Al menos, el Tucu tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué llegó a la U desde Audax Italiano. “Personificado en Matías, también hay más jugadores que están sumando menos minutos y menos convocatorias que merecían”, sostuvo Gustavo Álvarez.

Para cerrar su explicación ante las ausencias de algunos elementos, incluida la de Sepúlveda, el DT agregó “tienen que estar preparados. En algún momento les va a tocar ya que un partido lo podemos ganar con 11, una racha con 13 o 14, pero en un objetivo importante necesitamos de todos”, cerró Álvarez.

El maipucino ha jugado poco y nada en la U 2024 (Photosport)

¿Cuánto ha jugado Matías Sepúlveda en el 2024?

Hasta la fecha, Matías Sepúlveda ha jugado siete minutos representados en tres partidos. En ninguno ha sido titular y no ha anotado goles.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

En la octava fecha, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. El duelo se jugará este domingo 14 de abril a las 12:30 horas.