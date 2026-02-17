Universidad de Chile se prepara para recibir a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El cuadro azul tendrá que sumar tres puntos si quiere enmendar el camino en la lucha por el título.

Sin embargo, la misión no será fácil. En la vereda contraria, el conjunto cervecero quiere decir lo suyo: Matías Bórquez advirtió a su próximo contrincante por el certamen local.

En conversación con RedGol, el portero del Tomate Mecánico analizó el compromiso ante el equipo de Francisco Meneghini. Confía plenamente en su desempeño y en el de sus compañeros.

“Vamos bien, la verdad no prestamos mucha atención de cómo viene el rival. Nos preocupamos de nosotros (…) Venimos haciendo un buen trabajo y eso nos puede facilitar las cosas el domingo”, comenzó indicando.

Luego, el arquero de 27 años agregó: “Tienen un plantel de jerarquía, pero son otro tipo de partidos jugar contra los grandes. Por todo eso lo tenemos que preparar bien”.

Matías Bórquez ya piensa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportes Limache?

Dicho enfrentamiento, válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, se jugará este domingo 22 de febrero. Está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que en la previa del encuentro, Deportes Limache está en la cima de la tabla de posiciones con siete puntos. Por su parte, Universidad de Chile se ubica en la duodécima plaza con dos unidades.

