Universidad de Chile hoy en día no vive de un gran presente dentro de la Liga de Primera, en el que en estas tres primeras fechas el conjunto ‘Laico’ aún no sabe de victorias, tras sumar dos empates y una derrota, situación que sin duda alarma en la U.

En las últimas horas, en el conjunto de Francisco Meneghini recibió una inesperada y dura noticia pensando en los próximos desafíos del equipo, en la que perderá a uno de sus grandes jugadores para un duelo clave.

Desde la CONMEBOL se confirmó una dura sanción para el defensor Matías Zaldivia, quien recibió una tarjeta roja en el último duelo de la Universidad de Chile en las semifinales de vuelta por la Copa Sudamericana ante Lanús.

Hace unos días, se dio a conocer la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL al zaguero azul, en la que le dieron dos fechas de castigo tras su expulsión en dicho compromiso.

Zaldivia es suspendido por dos partidos | Foto: Photosport

“1º. SUSPENDER al jugador MATIAS EZEQUIEL ZALDIVIA por 2 (dos) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL”, informaron.

Pero no solo una sanción deportiva es la que le hicieron saber a Matías Zaldivia, ya que también fue multado por su expulsión, debido a que esta es de una forma violenta, en la que su multa fue de USD 4.000.

“2º. IMPONER al jugador MATÍAS EZEQUIEL ZALDIVIA una multa de USD 4.000 (CUATRO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio”, informaron.

De esta manera, en la Universidad de Chile vuelven a recibir una mala noticia por parte de la CONMEBOL, en la que pierden a una importante figura como lo es Matías Zaldivia por dos partidos.

En Síntesis