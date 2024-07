Universidad de Chile de la mano del entrenador John Valladares pudo levantar el título de campeón en la categoría Sub-18 del Fútbol Formativo tras vencer a Santiago Wanderers por dos tantos a cero, en el certamen Apertura de este 2024.

En dicha categoría hay un jugador que ilusiona y mucho en el Romántico Viajero. ¿Su nombre? Andrés Torres, espigado atacante nacido en el año 2007, que anotó 10 goles en el Torneo Apertura.

“El Tanque” o “Aerolíneas Torres”, como le apodan sus compañeros por gran juego aéreo, ha sabido marcar las diferencias en cada de una de las categorías que ha estado en la U.

Torres celebrando uno de los tantos goles que ha convertido en la Universidad de Chile | FOTO: Instagram

ANDRÉS TORRES REVELA POR QUÉ NO SIGUIÓ EN COLO COLO Y SE FUE A LA U

Fue a través de una extensa conversación con el medio AS Chile que el propio ariete recordó sus inicios como futbolista y su breve paso por las inferiores de Colo Colo, archirrival del Chuncho.

“Yo partí mis cadetes en Colo Colo, siendo arquero, hasta la Sub 8-Sub 9. Luego me fui a la U y de la Sub 9 a la Sub 14 seguí como arquero. Yo era bueno, jugaba bien con los pies…”, arrancó diciendo.

A la hora de confesar por qué no siguió en el Cacique, Torres indicó que “porque no me consideraban… Lo que pasa es que yo siempre fui de la U. Entonces, se me abrió la posibilidad de ir al club y no la desaproveché”.

“Recuerdo que en la prueba me estaba comiendo las uñas en la cancha y me aceptaron por el puro porte. Tenía siete u ocho años y le sacaba el doble de diferencia a los demás. Era gigante, medía entre 1,45 y 1,50… Y bueno, ahora me hice exámenes y me dicen que voy a crecer un poco más”, remató.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por la semifinal regional de vuelta de Copa Chile. El compromiso se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.