Figura titular de Universidad de Chile se derrite por Eduardo Vargas: "Me gustaba muchísimo"

Eduardo Vargas es un nombre que evoca maravillosos recuerdos en Universidad de Chile. Los fanáticos azules rememoran con orgullo al mítico delantero que alzó la Copa Sudamericana en 2011 y cautivó con su característica velocidad.

Uno de los que se derretía por el oriundo de Renca era Maximiliano Guerrero. El actual atacante de los azules confesó que de pequeño veía brillar a Turboman: tenía 11 años cuando su ídolo cosechó su primer título internacional.

Así lo destacó el propio jugador en el programa Tu Mejor Versión del canal oficial de Universidad de Chile en YouTube. Consultado por sus referentes azules, destacó a Edu Vargas y mencionó a otros dos míticos delanteros.

“Me gusta mucho el Edu Vargas, me gustaba muchísimo como jugaba. Diego (Rivarola), Matador (Salas). Al Matador igual, cada vez que lo veía, goleador, clase…”, señaló la figura titular de los laicos.

¿Podrá cumplir el sueño de jugar junto a su referente? Turboman finaliza contrato con Atlético Mineiro en diciembre de 2024 y un socio suyo ya se volvió a vestir de azul: Charles Aránguiz lo espera en el camarín.

Maximiliano Guerrero seguía a Eduardo Vargas cuando brillaba en Universidad de Chile.

La curiosa invitación a Maximiliano Guerrero

En dicha línea y tras mencionar a Diego Rivarola, el propio exfutbolista (que lo acompañaba en el set de grabación) lo invitó a ensayar juntos los movimientos en ofensiva. ¿La razón? Guerrero mencionó que le faltaba trabajar en la definición, haciendo hincapié en el cabezazo.

“No he hecho tantos goles, entonces me gustaría encontrar esa forma de anotar más, estar más cerca del arco y rematar un poquito más de zurda. Casi nunca lo hago, casi siempre remato de derecha. El cabezazo también, me cuesta encontrar el espacio para ir a cabecear”, indicó Maxi.

“Cuando quieras me avisas… entrenamos bien, un rato. No cuesta nada. ¿Por qué no?”, le respondió el ídolo azul.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Colo Colo. Se disputará el sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.